Светодиодным елкам и «Оленям с санями» вновь потребовался ремонт

Светодиодным елкам и фигуре «Олени с санями», которыми центр Пензы украшают к Новому году, потребовался ремонт. По данным портала госзакупок, на восстановление планируется потратить 1 000 000 рублей.

Ранее сообщалось, что за монтаж 38 светодиодных елок разной высоты (10 двухметровых, 10 трехметровых и 18 четырехметровых) заплатят 588 300 рублей.

В 2024 году новогодние арт-объекты уже ремонтировали. На восстановление световой фигуры «Олени с санями» и 10 трехметровых елок тогда выделяли 400 768 рублей. Аналогичную сумму на те же конструкции направляли и в 2023-м.

В 2026-м ремонт также потребовался фигурам рождественских ангелов, которые ставят у Спасского кафедрального собора, - возникли проблемы с подсветкой.

Между тем 10 ноября на площади Ленина приступили к установке главной городской елки - 25-метровой каркасной конструкции, приобретенной в 2025 году за 5 млн 182 тыс. 405 рублей. Предыдущая елка прослужила 10 лет, за это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным.