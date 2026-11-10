В Пензе приступили к установке главной городской елки

Во вторник, 10 ноября, в Пензе на площади Ленина начали устанавливать елку. Ранее глава города Олег Денисов обещал, что к монтажу дерева приступят в середине месяца.

Площадь украсит 25-метровая каркасная конструкция, купленная в 2025 году у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

Предыдущая елка была аналогичной, она прослужила 10 лет. За это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным.

Также на площади Ленина установят традиционные светодиодные елки, 2 числовые инсталляции «2027» и световую конструкцию «С НОВЫМ ГОДОМ».

В 2025-м к сбору главной городской елки приступили 26 ноября. Монтаж и оформление обошлись в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.