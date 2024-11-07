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Общество

В Пензе новогодним арт-объектам опять потребовался ремонт

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В Пензе новогодним арт-объектам, которые украшают центр города, снова потребовался ремонт. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

На восстановление световой фигуры «Олени с санями» и 10 трехметровых светодиодных елок выделили 400 768 рублей.

Аналогичную сумму на ремонт таких же конструкций направляли и в прошлом году. Их последующий монтаж тогда обошелся в 174 428 рублей.

Подготовка к Новому году уже началась. С 6 ноября на площади Ленина монтируется 25-метровая каркасная уральская сосна. Ее украсят 975 шаров золотого цвета от 8 до 25 см в диаметре и 64 снежинки размером 45 на 38 см. Появятся и 12-метровые светодиодные гирлянды.

Установка и оформление главной городской елки в 2024-м подорожали более чем на 200 000 рублей: за работы придется заплатить 814 981 рубль, тогда как в 2023-м они стоили 598 226.

Монтаж сосны и ремонт арт-объектов должны завершиться до 10 декабря.

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