В Пензенской области изменился топ-5 популярных имен для детей

Общество

В Пензенской области изменился топ-5 популярных имен для детей
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К сентябрю в Пензенской области изменился топ-5 самых популярных имен для новорожденных.

По состоянию на 16 сентября, у девочек первую позицию продолжает занимать София: это имя зарегистрировали 96 раз. Далее идут Анна (87), Василиса (83), Виктория (79) и Мирослава (74). Таким образом, топ покинула Варвара.

Среди мужских имен, согласно данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», самым популярным остается Михаил (133). Далее следуют Александр (106), Матвей (102), Артем (101) и Иван (82). Пятерку покинул Тимофей.

Самые редкие на 16 сентября мужские имена для новорожденных в Пензенской области - Абдуссалям, Ярамир, Кемаль, Ильнур и Кир; женские - Эльмира, Авелина, Жасмина, Рания и Адиля.

По итогам 2025 года в Пензенской области, как и во всей России, самыми популярными именами оказались Михаил и София.

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