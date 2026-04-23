24 апреля отключат свет в центре и 3 микрорайонах Пензы

В пятницу, 24 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Нахаловке, на Пензе-III и Западной Поляне.

С 8:30 до 10:00 ресурс не будут подавать на Володарского, 22а.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Кошевого, дачи, 29-45 (нечетные), 46-84, 86, 88, 90;

- 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43;

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7Б, 7-23, 27, 29, 30, 32, 32а, 39; 3-й пр-д Кошевого, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 4-й пр-д Кошевого, 1-23, 25, 26, 28-31, 33-35, 37, з/у 20; 5-й пр-д Кошевого, 1, 3, 5а, 6, 7, 11, 13, 17-29 (нечетные);

- ул. Суходольная, 2-15, 17, 18-34 (четные), 21, 23, 27-45 (нечетные), 47-63 (нечетные), 67, 71, 73, 75;

- 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12;

- ул. Седова, 15, 20, 20а, 21;

- пр-д Седова, 10, 11, 13, 14, 15;

- ул. Тюленина, 1-9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36;

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8; пр-д Горочный, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Попова, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а;

- ул. Беговая, 1-20, 21-31 (нечетные);

- ул. Ново-Садовая, 2-9, 19;

- ул. Пацаева, 1/22, 3, 5, 7, 7а, 7Б, 4-12 (четные);

- ул. Прогулочная, 14;

- СНТ Добрый путь, уч. 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.