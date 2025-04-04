Сетевое издание|18+|Пятница|4 апр 2025|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

ООО «Атоммаш» приглашает пензенцев на работу

Печать
Telegram

ООО «Атоммаш» - компания, специализирующаяся на выпуске запасных частей для маневровых тепловозов, приглашает на работу специалистов.

Сегодня «Атоммаш» - стабильно действующее предприятие, его станочный парк насчитывает более 100 единиц высокотехнологичного современного оборудования.

ООО «Атоммаш» приглашает пензенцев на работу

В настоящий момент имеются вакансии:

- маляра - от 60 000 руб.;

- оператора токарного станка с ЧПУ (2 человека) - от 70 000 руб.;

- оператора фрезерного станка с ЧПУ (1 человек) - от 70 000 руб.;

- шлифовщика - от 80 000 руб.;

- токаря-универсала (1 человек) - от 80 000 руб.

ООО «Атоммаш» приглашает пензенцев на работу

Место работы - Заречный. Предприятие за свой счет организует ежедневный трансфер. Сотрудников оформляют согласно ТК РФ, им предоставляют полный социальный пакет.

«Атоммаш» предлагает:

- стабильные выплаты 2 раза в месяц;

- официальное трудоустройство;

- профессиональное развитие и карьерный рост.

Контактное лицо - директор по производству Михаил Евгеньевич Шахов, телефон 8 (927) 649-34-52.

Реклама. Заказчик - ООО «Атоммаш». ИНН 5838013952.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлены ООО «Атоммаш»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте