ООО «Атоммаш» приглашает пензенцев на работу

ООО «Атоммаш» - компания, специализирующаяся на выпуске запасных частей для маневровых тепловозов, приглашает на работу специалистов.
Сегодня «Атоммаш» - стабильно действующее предприятие, его станочный парк насчитывает более 100 единиц высокотехнологичного современного оборудования.
В настоящий момент имеются вакансии:
- маляра - от 60 000 руб.;
- оператора токарного станка с ЧПУ (2 человека) - от 70 000 руб.;
- оператора фрезерного станка с ЧПУ (1 человек) - от 70 000 руб.;
- шлифовщика - от 80 000 руб.;
- токаря-универсала (1 человек) - от 80 000 руб.
Место работы - Заречный. Предприятие за свой счет организует ежедневный трансфер. Сотрудников оформляют согласно ТК РФ, им предоставляют полный социальный пакет.
«Атоммаш» предлагает:
- стабильные выплаты 2 раза в месяц;
- официальное трудоустройство;
- профессиональное развитие и карьерный рост.
Контактное лицо - директор по производству Михаил Евгеньевич Шахов, телефон 8 (927) 649-34-52.
Реклама. Заказчик - ООО «Атоммаш». ИНН 5838013952.
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