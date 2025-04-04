ООО «Атоммаш» приглашает пензенцев на работу

04.04.2025 | 09:00

ООО «Атоммаш» - компания, специализирующаяся на выпуске запасных частей для маневровых тепловозов, приглашает на работу специалистов.

Сегодня «Атоммаш» - стабильно действующее предприятие, его станочный парк насчитывает более 100 единиц высокотехнологичного современного оборудования.

В настоящий момент имеются вакансии:

- маляра - от 60 000 руб.;

- оператора токарного станка с ЧПУ (2 человека) - от 70 000 руб.;

- оператора фрезерного станка с ЧПУ (1 человек) - от 70 000 руб.;

- шлифовщика - от 80 000 руб.;

- токаря-универсала (1 человек) - от 80 000 руб.

Место работы - Заречный. Предприятие за свой счет организует ежедневный трансфер. Сотрудников оформляют согласно ТК РФ, им предоставляют полный социальный пакет.

«Атоммаш» предлагает:

- стабильные выплаты 2 раза в месяц;

- официальное трудоустройство;

- профессиональное развитие и карьерный рост.

Контактное лицо - директор по производству Михаил Евгеньевич Шахов, телефон 8 (927) 649-34-52.

Реклама. Заказчик - ООО «Атоммаш». ИНН 5838013952.