Фронтовики Великой Отечественной станут почетными гражданами Пензы

28.03.2025 | 12:11

Звание «Почетный гражданин города Пензы» будет присвоено всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим в областном центре. Такое решение приняли депутаты городской думы в пятницу, 28 марта.

Заместитель председателя гордумы Алексей Петров доложил коллегам, что от фронтовиков потребуются 3 документа, подтверждающих их статус. Это копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, справка об отсутствии судимости и письменное согласие на обработку персональных данных (за исключением случаев посмертного присвоения звания).

«Ряд ветеранов уже не имеет возможности самостоятельно перемещаться и получать эти документы. Мы упрощаем процедуру непосредственно для них», - отметил Алексей Петров.

На той же сессии депутаты присвоили звание почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову. Ранее в правильности этого решения выразил сомнения депутат Жиганша Туктаров. Позиция стоила ему депутатского кресла и членства в «Партии пенсионеров».

На 20 марта 2025 года в Пензенской области осталось всего 56 участников Великой Отечественной войны - фронтовиков. 26 из них проживают в областном центре.