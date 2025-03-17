Участникам Великой Отечественной могут присвоить почетное звание

17.03.2025 | 17:50

Звание почетного гражданина Пензы могут присвоить всем живущим в городе участникам Великой Отечественной войны. Инициатива обсуждалась на заседании думы в понедельник, 17 марта.

«Они с оружием в руках защищали нашу землю от фашистских захватчиков. Это достаточное основание», - заявил председатель думы Денис Соболев.

Он уточнил, что эта идея сейчас рассматривается на уровне Президента РФ.

В Пензе претендовать на звание может 31 человек, из них только 1 еще в силах выходить из дома. Он будет представлять регион на торжественном параде Победы в Москве.

Депутаты предложили отмечать званием не только ныне живущих участников Великой Отечественной войны, но и погибших.

Почетному гражданину Пензы полагаются удостоверение, свидетельство, лента и знак. Носитель этого звания среди прочего имеет право:

- на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусах и троллейбусах);

- на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;

- на бесплатное посещение культурных и спортивно-оздоровительных объектов;

- на 50-процентную льготу по оплате муниципального жилья и ЖКУ;

- на пожизненную ежемесячную выплату в сумме 10 000 рублей и ежегодную выплату в размере 20 000 ко Дню города Пензы.