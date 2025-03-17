Врач: осложнения гриппа могут появиться не сразу

17.03.2025 | 09:23

Осложнения гриппа могут возникнуть не только в острой фазе заболевания, но и через некоторое время после выздоровления.

У пациентов вероятны воспаления бронхов и трахеи, гайморит, синусит, отит, фарингит. Грипп способен вызвать нарушения работы сердечно-сосудистой системы, привести к развитию миокардита и перикардита, заболеванию почек, предупредила врач-инфекционист Вера Сережина в беседе с «Известиями».

По ее словам, наиболее частое осложнение гриппа - пневмония.

«Это вирусное воспаление легких и плевры, при котором нарушается газообмен и пациент быстро теряет способность к самостоятельному дыханию. Вирусная пневмония развивается стремительно: уже через 24 часа у многих пациентов наблюдается дыхательная недостаточность, требующая немедленной вентиляции легких», - рассказала инфекционист.

В редких случаях у пациентов возникает такое осложнение, как поражение нервной системы (энцефалит, менингит, синдром Гийена-Барре).

Самое опасное осложнение гриппа - это инфекционно-токсический шок. Он развивается при тяжелых формах инфекции и сопровождается следующими симптомами: резкое снижение артериального давление, выраженная тахикардия, критическое падение температура тела, потеря сознания.

«В таких случаях существует высокий риск летального исхода из-за полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Также возможно развитие респираторного дистресс-синдрома, который требует немедленного перевода пациента на искусственную вентиляцию легких», - отметила Сережина.

В группе риска возникновения осложнений те, кто страдает сахарным диабетом, бронхиальной астмой, сердечной, почечной и печеночной недостаточностью, а также пациенты с иммунодефицитными состояниями и ожирением. Но от опасности не застрахованы даже здоровые люди.