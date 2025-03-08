9 марта синоптики обещают пензенцам до +8 градусов

08.03.2025 | 14:32

В воскресенье, 9 марта, Пензенская область по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона.

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха установится в пределах -2...-7 градусов, днем поднимется до +3...+8.

В этот день в старину следили за птицами. Если они вили гнезда на солнечной стороне, то лето, по примете, обещало быть прохладным, а когда громко каркали вороны - еще и дождливым. Звонкое пение синиц возвещало о приближении тепла.