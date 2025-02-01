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Общество

Пензенским перевозчикам сделали серьезное предупреждение

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В пятницу, 31 января, руководитель регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев созвал представителей компаний-перевозчиков Пензенской городской агломерации, чтобы обсудить с ними работу общественного транспорта.

Поводом для встречи стали многочисленные жалобы пассажиров.

Так, жители микрорайона Заря указывают, что в часы пик микроавтобусы № 25 забиты до предела, а людям на остановках приходится пропускать по несколько машин, прежде чем им тоже удастся уехать в город.

Немало нареканий поступает на автобусы малой вместимости № 33, которые ходят очень редко. В этом году маршрут планируют перевести на регулируемый тариф и заключить с перевозчиком госконтракт.

В декабре 2024 года изменилась схема движения автобуса № 130, что вызвало недовольство у ряда пассажиров. Количество машин увеличили с 15 до 17 единиц, но пензенцы продолжают высказывать претензии.

На совещании министр подчеркнул: нарушение интервала в работе общественного транспорта категорически недопустимо.

Перевозчикам, обслуживающим рейсы по маршрутам № 25, 33, 63 и 130, поручено обеспечить стабильное движение машин. Руководители должны провести внеплановый инструктаж шоферов по соблюдению графика.

«Кроме того, Александр Гришаев поручил усилить контроль за санитарным состоянием автобусов и провести замену кресел, находящихся в неудовлетворительном состоянии», - сообщили в пресс-службе областного минстроя.

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