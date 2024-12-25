В Пензе стараются стабилизировать работу маршрута № 130

25.12.2024 | 19:25

Жители Пензы недовольны работой маршрутов № 130 и 30. В часы пик автобусы не соблюдают график движения, салоны забиты пассажирами.

«Просто невозможно ни утром уехать на работу, ни вечером - с работы! Автобусы очень редко ходят, а то и мимо проезжают! Они битком! Я, например, сегодня стояла на остановке «Перинатальный центр» 1 час. Когда же закончится это безобразие?» - возмутилась на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» подписчица Анастасия Р.

На обращение женщины отреагировал представитель областного правительства. Он напомнил, что маршрут № 130 работает по регулируемому тарифу.

«По информации перевозчика, несоблюдение интервалов движения между автобусами может происходить по причине сложной дорожной ситуации, связанной с дорожно-транспортными происшествиями на пути следования общественного транспорта, а также с заторами в вечерние (с 16:00 до 19:00) часы пик. Кроме того, в течение периода работы на маршруте возможен сход подвижного состава из-за технической неисправности», - написал представитель правительства.

По его словам, компания-перевозчик принимает меры для решения проблемы.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для стабилизации работы маршрута № 130, в том числе касающиеся обновления подвижного состава», - говорится в ответе.

Маршрут № 30 работает в рамках нерегулируемого тарифа. Как сообщил представитель областного правительства, перевозчик задействовал все имеющиеся машины. Компании напомнили о важности соблюдения интервалов движения.