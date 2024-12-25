Сетевое издание|18+|Среда|25 дек 2024|20:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе стараются стабилизировать работу маршрута № 130

Печать
Telegram

Жители Пензы недовольны работой маршрутов № 130 и 30. В часы пик автобусы не соблюдают график движения, салоны забиты пассажирами.

«Просто невозможно ни утром уехать на работу, ни вечером - с работы! Автобусы очень редко ходят, а то и мимо проезжают! Они битком! Я, например, сегодня стояла на остановке «Перинатальный центр» 1 час. Когда же закончится это безобразие?» - возмутилась на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» подписчица Анастасия Р.

На обращение женщины отреагировал представитель областного правительства. Он напомнил, что маршрут № 130 работает по регулируемому тарифу.

«По информации перевозчика, несоблюдение интервалов движения между автобусами может происходить по причине сложной дорожной ситуации, связанной с дорожно-транспортными происшествиями на пути следования общественного транспорта, а также с заторами в вечерние (с 16:00 до 19:00) часы пик. Кроме того, в течение периода работы на маршруте возможен сход подвижного состава из-за технической неисправности», - написал представитель правительства.

По его словам, компания-перевозчик принимает меры для решения проблемы.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для стабилизации работы маршрута № 130, в том числе касающиеся обновления подвижного состава», - говорится в ответе.

Маршрут № 30 работает в рамках нерегулируемого тарифа. Как сообщил представитель областного правительства, перевозчик задействовал все имеющиеся машины. Компании напомнили о важности соблюдения интервалов движения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте