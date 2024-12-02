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Общество

Схема автобусного маршрута № 130 изменилась

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Межмуниципальный автобусный маршрут № 130, проложенный между Арбековской Заставой и Спутником, изменили.

С 1 декабря схему продлили: теперь машины едут через остановки «Детская поликлиника» (ул. Алая) и «Гидрострой» до конечной «Ритэйл Парк».

Схема автобусного маршрута № 130 изменилась

«В целях сохранения действующего интервала движения добавлено две единицы автобусов», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Как уже сообщалось, изменения внесли ради улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК «Семейный» и ЖК «Сурский квартал», которые долгое время просили о помощи.

Кстати, с 1 декабря стоимость проезда в 130-м изменилась: вместо 28 рублей за проезд нужно отдать 30.

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Источник — фото № 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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