Схема автобусного маршрута № 130 изменилась

02.12.2024 | 18:29

Межмуниципальный автобусный маршрут № 130, проложенный между Арбековской Заставой и Спутником, изменили.

С 1 декабря схему продлили: теперь машины едут через остановки «Детская поликлиника» (ул. Алая) и «Гидрострой» до конечной «Ритэйл Парк».

«В целях сохранения действующего интервала движения добавлено две единицы автобусов», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Как уже сообщалось, изменения внесли ради улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК «Семейный» и ЖК «Сурский квартал», которые долгое время просили о помощи.

Кстати, с 1 декабря стоимость проезда в 130-м изменилась: вместо 28 рублей за проезд нужно отдать 30.