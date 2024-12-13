Пассажиры столкнулись с проблемой после изменения маршрута № 130

13.12.2024 | 10:11

После того как ради улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК «Семейный» и ЖК «Сурский квартал» изменили схему движения автобусов № 130, пассажирам из Спутника стало сложнее пользоваться ими.

Если раньше конечная маршрута была на улице Фонтанной, то с 1 декабря машины пустили через остановки «Детская поликлиника» (ул. Алая) и «Гидрострой» до «Ритэйл Парка».

«В Спутнике стало утром уехать невозможно. Сделайте что-нибудь с транспортом», - пожаловалась пользовательница Алена С. в группе губернатора во «ВКонтакте». Аналогичные жалобы публиковались и в различных городских сообществах.

Представитель регионального минстроя пояснил, что несоблюдение графика движения вызвано сложной дорожной ситуацией (заторами) либо сходом автобусов с линии из-за технической неисправности.

«С водительским составом проведен инструктаж о правилах перевозок пассажиров, а также о строгом соблюдении графика и интервала движения. В целях сохранения действующего интервала на маршруте увеличено количество автобусов с 15 до 17 единиц», - говорится в ответе ведомства.