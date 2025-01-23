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Общество

На пр. Победы отремонтировали стоматологическую поликлинику

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В Пензе открылось после капительного ремонта отделение стоматологической поликлиники на проспекте Победы. Его делали в течение 2024 года за счет средств учреждения.

В отделении модернизировали регистратуру, переоборудовали центральную стерилизационную, выделили кабинет для персонала, оборудовали гардероб.

Сейчас здесь работают терапевтический и хирургический кабинеты, скоро откроется новый - ортопедический, сообщили в областном минздраве.

«В этом филиале заменили стоматологическое оборудование на современное, оно по своим возможностям превосходит технику, которую использовали здесь раньше», - уточнила главный врач поликлиники Елена Блащук.

Теперь в отделении на проспекте Победы могут принимать до 85 человек в день.

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Источник — фото областного минздрава
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