6 января пензенцы почувствуют влияние антициклона

05.01.2025 | 15:30

В понедельник, 6 января, жителей Пензенской области ждет морозная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -8...-13 градусов, днем поднимутся не выше -4...-9. Ветер подует с юго-запада, его порывы достигнут до 13 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями, местами ожидается небольшой снег.

Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник пензенцы почувствуют влияние антициклона. Осадки должны ослабеть, а температура понизится.

6 января в народном календаре - сочельник, или сочевник. В старину верили, что сильная метель в этот день предвещает раннюю весну, а теплая и ясная погода - к дождливому лету.