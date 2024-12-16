Синоптики пообещали пензенцам «погодные качели»

На предстоящей неделе Пензенская область столкнется с «погодными качелями». В начале семидневки в регионе будет господствовать северо-атлантический вихрь. Он принесет снегопады.
В некоторых районах области ожидаются сильные метели, порывистый ветер, снежные заносы на дорогах.
Днем термометр покажет -1…-2 градуса, ночью температура опустится до -3…-5.
К середине недели фон атмосферного давления начнет повышаться, характер погоды изменится.
«Осадки и ветер существенно ослабеют, а вот морозы усилятся», - сообщила начальник прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова.
В четверг ожидается мороз -8…-13 градусов и снег. К выходным прогнозируется потепление до 0…+1 градусов. Вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя.
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