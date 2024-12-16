Синоптики пообещали пензенцам «погодные качели»

16.12.2024 | 16:19

На предстоящей неделе Пензенская область столкнется с «погодными качелями». В начале семидневки в регионе будет господствовать северо-атлантический вихрь. Он принесет снегопады.

В некоторых районах области ожидаются сильные метели, порывистый ветер, снежные заносы на дорогах.

Днем термометр покажет -1…-2 градуса, ночью температура опустится до -3…-5.

К середине недели фон атмосферного давления начнет повышаться, характер погоды изменится.

«Осадки и ветер существенно ослабеют, а вот морозы усилятся», - сообщила начальник прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова.

В четверг ожидается мороз -8…-13 градусов и снег. К выходным прогнозируется потепление до 0…+1 градусов. Вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя.