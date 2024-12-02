В Кузнецке к концу лета планируют перестроить систему освещения

02.12.2024 | 20:23

В понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании в администрации глава Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал ситуацию с уличным освещением в городе. На темноту поступает большое количество жалоб от местных жителей.

Златогорский напомнил, что система (кабельное хозяйство, шкафы управления) очень старая и в последние годы выделяется немало средств на поддержание ее в рабочем режиме, но проблем при этом меньше не становится, наоборот, их только больше.

«Сейчас мы завершаем подготовительную процедуру по формированию замысла энергосервисного контракта. Сформулированы несколько вариантов предложений, надо в них разобраться, потому что это вдолгую, 7-8 лет рассчитываться за это дело, разом привлекая порядка двухсот миллионов. Сумма очень приличная.

К сожалению, федеральных и региональных программ по освещению нет, поэтому надо идти через частный контракт. Это серьезная работа. Надо модернизировать и перестроить городскую систему уличного освещения, и чтобы финансовая нагрузка на бюджет при этом не была запредельной. 7-8 лет - меня тут не будет уже. Чтобы тот, кто придет после меня, не плевался, что кто-то что-то нарешал и наворочал, а кому-то расхлебывать», - пояснил глава Кузнецка.

По его словам, до начала весны должны состояться торги, по итогам которых будет заключен контракт.

«Надеемся, что конкурс выиграет основательная организация. При благоприятном исходе до конца лета система уличного освещения должна быть перестроена», - заключил Сергей Златогорский.