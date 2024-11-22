На улице Кураева в Пензе появились блоки

22.11.2024 | 09:32

В Пензе придумали, как бороться с водителями, привыкшими оставлять автомобили на улице Кураева и игнорирующими новые знаки на ней. По краю проезжей части установили блоки, препятствующие заезду в парковочные карманы.

Готовясь к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста, в Пензе нанесли новую разметку и поставили новые знаки на улице Кураева. Дорога стала трехполосной.

Речь идет об участке между улицами Кирова и Володарского.

Изменения внесли для увеличения пропускной способности дороги. На промежутке между улицами Кирова и Московской преимущество полос решили отдать машинам, направляющимся в сторону Измайловского моста, а от Московской до улицы Володарского - в сторону Красной.

Также в этой части улицы Кураева установили знаки «Стоянка запрещена», чтобы припаркованные машины не сужали полосы, а въезд в карман и выезд из него не создавали заторы.

Проезд в районе Бакунинского моста перекроют с понедельника, 25 ноября, на 2,5 года. Из-за этого изменятся схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах и маршрутках, следующих из Заречного, микрорайонов ГПЗ-24 и Ахуны.

Маршрутки № 20 больше не будут ездить до Пензы-I.