Суд наказал водителя, имитировавшего выдох при проверке на алкоголь

20.11.2024 | 12:40

В Спасском районе водитель обжаловал штраф в 30 000 рублей, а также постановление о лишении прав.

1 октября автомобилиста, управлявшего ВАЗ-2121, остановили инспекторы ДПС. Они обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и попросили пройти тест.

Однако водитель не выполнил это требование. При освидетельствовании он притворялся: надувал щеки, имитируя выдох, затыкал трубочку. В итоге мужчину наказали за отказ проходить проверку.

Автомобилист с постановлением не согласился. Его защитник попросил суд отменить решение и прекратить административное производство, заявив, что применявшийся при проверке прибор был неисправен, а медработник действовал неправильно - не воспользовался ручным режимом отбора проб воздуха.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и отклонил жалобу.

«Оснований сомневаться в обоснованности заключения не имеется, поскольку освидетельствование проводилось квалифицированным специалистом. Данные обстоятельства также подтверждаются и имеющейся видеозаписью медицинского освидетельствования», - сообщили в Спасском районном суде.

Поскольку мужчина имитировал выдох, то нет причин считать, что прибор сломался. Водитель должен будет заплатить штраф. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев.