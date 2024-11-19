«Территория жизни» предлагает «Новогоднее комбо - 2025»

19.11.2024 | 16:05

Перед новогодними праздниками условия покупки жилья могут стать жестче из-за сокращения числа выдающих льготную ипотеку банков, увеличения процентной ставки, роста размера первоначального взноса.

Поэтому самое время сделать себе и своей семье прекрасный подарок - квартиру в молодом и современном жилом комплексе.

Ведущий застройщик региона группа компаний «Территория жизни» предлагает не ждать и получить крупную скидку, выгодную рассрочку, ставку по семейной ипотеке от 6% и удобную программу по обмену старого жилья, воспользовавшись «Новогодним комбо - 2025».

Что в него входит:

1. Дополнительная новогодняя скидка до 9% * на квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава» и «Лугометрия» с рассрочкой, без переплат, с выгодой до 700 000 рублей. Покупателей ждут умные планировки и панорамные виды на природные ландшафты. Предложение от застройщика действительно для готовых квартир в сданных домах.

2. Беспроцентная рассрочка от застройщика ** - отличный вариант для обладателей банковских вкладов. Можно внести первоначальный взнос при покупке квартиры, а остаток направить после начисления процентов на основную сумму.

3. Льготная семейная ипотека со ставкой от 6% на весь период кредитования с платежом от 15 900 *** рублей. В качестве первоначального взноса можно использовать сертификат на материнский капитал. Это идеальное предложение для молодых семей.

4. Выгодный trade-in ****. Клиент продолжает жить в квартире до момента получения ключей и переезда в новую от «Территории жизни». Команда застройщика берет на себя оформление сделки, проведение документов и реализацию жилья.

Большое количество предложений - плюс для покупателя, который ищет способы выгодной покупки. Это отмечают и федеральные эксперты. Новогоднюю акцию оценил директор консалтингового агентства GMK, эксперт в сфере недвижимости Сергей Разуваев.

«Покупателям важны варианты. Это тоже элемент доступности! У людей сейчас есть накопления, есть первичное жилье, они работают в компаниях, которые заинтересованы их удерживать. Поэтому девелоперы, которые предлагают максимальное количество вариантов, делают жилье более доступным для покупателя. А человек должен внимательно смотреть, какой из предложенных вариантов (или их комбинация) ему больше всего подходит. Если он видит, что это выгодно и может закрыть его задачи, зачем ждать?» - отметил он.

Оставить заявку на покупку квартиры со скидкой можно, заполнив форму. А узнать об акции подробнее - на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают с 9:00 до 21:00 без выходных и перерывов по адресам:

- ул. 65-летия Победы, 29;

- ул. Яшиной, 12.

Также на вопросы ответит менеджер по телефону 203-000.

* В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 50% стоимости приобретаемой квартиры, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора: агентский на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора. Клиенту предоставляется дополнительная скидка 9% со стоимости квартиры при внесении первоначального взноса 50% и со сроком рассрочки 3 месяца.

** В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Период рассрочки - не более 7 месяцев. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора: агентский на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу. Размер удорожания: 3 месяца - без удорожания, 5 месяцев - 2 000 рублей на кв. м, 7 месяцев - 3 000 рублей на кв. м.

*** Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо ребенка, в отношении которого установлена категория «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. ПСК - 7,301-25,361%. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Расчет произведен для 2-комнатной квартиры площадью 61,06 кв. м, расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, 1-й этап. Объект введен в эксплуатацию.

**** Название рекламной акции - «Выгодный trade-in». При заключении договора на платное бронирование с ООО «КМ» производится выкуп недвижимости по рыночной цене по итогам оценки и согласования с собственником - ООО «РИЭЛТИ П». После проведения выкупа клиент заключает договор на приобретение квартиры в ЖК «Арбековская застава» при покупке квартиры по адресу: ул. Генерала Глазунова, 6. В рамках программы trade-in клиент может проживать в своей квартире в течение 4 месяцев (но не более) до ее реализации на период проведения отделочных работ в приобретенной квартире. Срок действия акций - с 15.11.2024 по 15.01.2025. Акции не суммируются.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».