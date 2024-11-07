Застройщики Энгельса о Городе Спутнике: Чувствуется перспектива

07.11.2024 | 10:18

Все больше жителей России узнают о Городе Спутнике, официально признанном достижением Пензенской области. Познакомились с главным проектом холдинга «Термодом» и коллеги-застройщики из города Энгельса.

Гости побывали на знаменитой набережной с самым большим амфитеатром у воды в Европе, посетили крупнейшую школу в Приволжье и оценили виды из квартир в самом высоком жилом доме Пензенской области.

«У нас есть желание строить красивое и уютное жилье, поэтому ездим по стране и смотрим, как у профессионалов это получается. У вас это получается красиво и интересно. Считаю, что место для Спутника выбрано на перспективу. Понимаю, как это место выглядело 20 лет назад, и понимаю, что у человека, разглядевшего это, в голове было четкое представление о будущем проекта», - поделился впечатлениями директор строительной компании Константин Харюков.

Ближе познакомиться с Городом Спутником можно онлайн на сайте penza-sputnik.ru, но больше впечатлений подарит возможность видеть его своими глазами. Каждый день.

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