Сетевое издание|18+|Пятница|25 окт 2024|22:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

26 октября осадков в Пензенской области не ожидается

Печать
Telegram

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 26 октября, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу похолодает до -1...+4 градусов. В дневное время ожидается, как в пятницу, +4...+9. А затем температура снова снизится до +2...-3 градусов.

На Руси существовало несколько примет, связанных с этим днем. Если 26 октября облака быстро передвигались, ждали непогоды. Небо красного цвета сулило дождь.

Слишком ранний крик петухов предвещал потепление.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте