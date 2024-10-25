26 октября осадков в Пензенской области не ожидается

25.10.2024 | 21:00

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 26 октября, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу похолодает до -1...+4 градусов. В дневное время ожидается, как в пятницу, +4...+9. А затем температура снова снизится до +2...-3 градусов.

На Руси существовало несколько примет, связанных с этим днем. Если 26 октября облака быстро передвигались, ждали непогоды. Небо красного цвета сулило дождь.

Слишком ранний крик петухов предвещал потепление.