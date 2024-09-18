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Общество

Эксперт: Гаджеты не позволяют развиваться воображению ребенка

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У ребенка, который с раннего возраста держит в руках смартфон, могут возникнуть проблемы с развитием. Об этом «Парламентской газете» рассказала президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

По словам эксперта, гаджеты намеренно созданы так, чтобы «приклеивать» внимание пользователя.

«Например, в игры специально вводят своеобразные «крючки», которые не позволяют перестать играть. По такому же принципу устроены новостные сервисы, соцсети и так далее. Они имеют клейкость, чтобы повышать частоту, с которой пользователь взаимодействует с продуктом».

В итоге человек играет в игрушку и не может остановиться или бесконечно прокручивает ленту в смартфоне.

Клейкость присутствует даже в мультфильмах. Именно поэтому годовалый малыш пускается в рев, когда родители пытаются забрать у него смартфон.

«Но больше того - согласно исследованиям психологов, если ребенку давать смартфон с очень раннего возраста, у него просто не формируется та область мозга, которая отвечает за воображение. Малышу все показывают в картинках. В будущем, читая книгу, ребенок не сможет себе представить описываемые события», - предупредила Касперская.

Она отметила и другие негативные влияния гаджетов на неокрепший организм. По статистике почти 85% одиннадцатиклассников близоруки. Из-за сидячего образа жизни развиваются искривление позвоночника и гиподинамия, а постоянное общение посредством гаджетов ведет к росту случаев асоциального поведения.

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Источник — фото pxhere.com
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