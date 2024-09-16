Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|21:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Главный фонтан Пензы начали готовить к зиме

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С понедельника, 16 сентября, в Пензе коммунальщики начали готовить главный городской фонтан к зиме. Консервация сооружения проводится каждой осенью, чтобы защитить его от холода и неблагоприятных погодных условий.

«Ведется демонтаж насосов на пешеходной части. Затем предстоит промыть чашу фонтана, снять пенные форсунки, предназначенные для создания водных потоков. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», - описали порядок действий в администрации.

Подготовят к зиме и подземную часть (проведут профилактику оборудования). Полностью закончить процесс планируется в течение месяца.

Главный фонтан Пензы начали готовить к зиме

Весной снимать с фонтана защиту от холодов начали в первой декаде апреля.

В 2023 году каркас обшивали деревянным коробом и закрывали специальным материалом во второй половине сентября. В 2022-м - тоже: работы стартовали 15 сентября.

А вот в 2021-м и 2020-м фонтан радовал пензенцев дольше: его консервировали в ноябре и октябре соответственно.

Открытие светомузыкального фонтана после реконструкции состоялось 5 сентября 2020 года.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте