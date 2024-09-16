Главный фонтан Пензы начали готовить к зиме

16.09.2024 | 14:10

С понедельника, 16 сентября, в Пензе коммунальщики начали готовить главный городской фонтан к зиме. Консервация сооружения проводится каждой осенью, чтобы защитить его от холода и неблагоприятных погодных условий.

«Ведется демонтаж насосов на пешеходной части. Затем предстоит промыть чашу фонтана, снять пенные форсунки, предназначенные для создания водных потоков. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», - описали порядок действий в администрации.

Подготовят к зиме и подземную часть (проведут профилактику оборудования). Полностью закончить процесс планируется в течение месяца.

Весной снимать с фонтана защиту от холодов начали в первой декаде апреля.

В 2023 году каркас обшивали деревянным коробом и закрывали специальным материалом во второй половине сентября. В 2022-м - тоже: работы стартовали 15 сентября.

А вот в 2021-м и 2020-м фонтан радовал пензенцев дольше: его консервировали в ноябре и октябре соответственно.

Открытие светомузыкального фонтана после реконструкции состоялось 5 сентября 2020 года.