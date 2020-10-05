В Пензе отложили консервацию светомузыкального фонтана

05.10.2020 | 10:28

В Пензе работу нового светомузыкального фонтана, который был торжественно открыт во время празднования 357-летия города, решили продлить.

Ранее сообщалось, что с 5 октября объект начнут готовить к консервации. Вечером 4-го на Фонтанной площади было особенно людно: горожане пришли посмотреть на новую достопримечательность до ее закрытия.

Однако утром в понедельник стало известно, что начало работ отложили из-за благоприятных погодных условий.

«Фонтан будет работать до 9 октября», - уточнили в пресс-службе мэрии.

После этого специалисты проведут комплекс технических мероприятий, необходимых для защиты коммуникаций и самой конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий в зимний период.

Процесс проходит в несколько этапов. Сначала из системы сливается вода, затем специалисты промывают чашу, демонтируют подсветку. В некоторых городах на зиму используют укрывную конструкцию.