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Общество

В Пензе отложили консервацию светомузыкального фонтана

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В Пензе работу нового светомузыкального фонтана, который был торжественно открыт во время празднования 357-летия города, решили продлить.

Ранее сообщалось, что с 5 октября объект начнут готовить к консервации. Вечером 4-го на Фонтанной площади было особенно людно: горожане пришли посмотреть на новую достопримечательность до ее закрытия.

Однако утром в понедельник стало известно, что начало работ отложили из-за благоприятных погодных условий.

«Фонтан будет работать до 9 октября», - уточнили в пресс-службе мэрии.

После этого специалисты проведут комплекс технических мероприятий, необходимых для защиты коммуникаций и самой конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий в зимний период.

Процесс проходит в несколько этапов. Сначала из системы сливается вода, затем специалисты промывают чашу, демонтируют подсветку. В некоторых городах на зиму используют укрывную конструкцию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Коня дырявого уберите! Если чинушам всё равно,то не позорьте простых горожан.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

который был торжественно открыт во время празднования 357-летия города
Правильно писать, который был открыт во время массового мероприятия во время пандемии коронавируса.

Гость||

даже работу фонтана продлили,а кому то уже отопление врубить не терпится при практически летней температуре

Гость||

Гость писал(a):

Коня дырявого уберите!
Вам там в Евграфова совсем укольчики перестали делать?

Гость||

Гость писал(a):

Если чинушам всё равно,то не позорьте простых горожан.
Что поделать если сами горожане обляпались.

Имя: Гость
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