Общество

Главный пензенский фонтан начнут готовить к зиме

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С четверга, 15 сентября, главный фонтан Пензы начнут готовить к консервации на зиму. О стартующих технических работах сообщила пресс-служба городской администрации.

«Подготовка к зимнему периоду будет проходить поэтапно. Сначала из чаши и трубопроводов сольют воду, продуют трубопроводы, демонтируют струеобразующие элементы и насосы пешеходной зоны, промоют чашу фонтана. Затем по практике прошлых лет установят укрытие», - объяснили в мэрии, уточнив, что заниматься всем этим будет «Пензавтодор».

Как отмечается, данные мероприятия необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий.

В прошлом году фонтан радовал пензенцев до конца сентября, к расконсервации приступили в марте 2022-го.

Некоторые горожане предположили, что осенью при подготовке гидротехнического сооружения к консервации были повреждены насосы, однако в центре управления регионом эту версию опровергли.

Как сообщалось ранее, фонтан на улице Московской не может работать полноценно: примерно пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух из-за того, что неисправны 22 из 128 насосов. Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го. Однако по прошествии времени стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.

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Гость||

Он и не работал толком, теперь опять деньги на эту рухлядь тратить, дешевле снести и не париться с консервацией-расконсервацией каждый год два раза!

Гость||

«скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.»

Три месяца не могут аналоги найти, кошмар! Весной окажется,что и остальные, типа, сломаны насосы, а они на даче у чинухи какого-нибудь уже!

Гость||

Ну фонтан, ну обзорное колесо, ну импортозамещение и так далее - все по плану!

Гость||

Гость писал(a):

Он и не работал толком, теперь опять деньги на эту рухлядь тратить, дешевле снести и не париться с консервацией-расконсервацией каждый год два раза!
Гость писал(a):
«скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.»

Три месяца не могут аналоги найти, кошмар! Весной окажется,что и остальные, типа, сломаны насосы, а они на даче у чинухи какого-нибудь уже!

Завыли местные дурачки.

Гость||

Какой позор и идиотизм в родном отечестве ничего нет - насосы не могут подобрать!

Гость||

14.09.2022 12:21- скачи в военкомат гидроцефал.

Гость||

Всхрюкнул иногородний набитый дурак!

Гость||

12:22 а ты уже в окопе долбоящер?

Гость||

12:24 зачавкало болото, дрищет на вентилятор

Гость||

Гость писал(a):

12:22 а ты уже в окопе долбоящер?
Гость писал(a):
12:24 зачавкало болото, дрищет на вентилятор
Повылазили кикиморы, комментарии строчат.

Гость||

Фонтан этот- гавня ! Чинухи-позорники, Ваня-вор!

Гость||

А ты что делаешь? Д рочишь по-тихому?

Гость||

14.09.2022 12:25|----Буэнос Диас Бандерлоги! О чем спор? Да тут целое гнездо гидроцифалов. Нажруться фенобарбетала имбецылы и пердят тут. Пукайти в диван!

Гость||

Да тут одна пьянь пробитая пишет, почитать нечего

Гость||

Фонтан позорный, как и все новоделы! Гастеры хорошо не сделают, так тяп-ляп, выброс денег!

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Имя: Гость
Комментарий:

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