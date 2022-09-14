Главный пензенский фонтан начнут готовить к зиме

14.09.2022 | 11:53

С четверга, 15 сентября, главный фонтан Пензы начнут готовить к консервации на зиму. О стартующих технических работах сообщила пресс-служба городской администрации.

«Подготовка к зимнему периоду будет проходить поэтапно. Сначала из чаши и трубопроводов сольют воду, продуют трубопроводы, демонтируют струеобразующие элементы и насосы пешеходной зоны, промоют чашу фонтана. Затем по практике прошлых лет установят укрытие», - объяснили в мэрии, уточнив, что заниматься всем этим будет «Пензавтодор».

Как отмечается, данные мероприятия необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий.

В прошлом году фонтан радовал пензенцев до конца сентября, к расконсервации приступили в марте 2022-го.

Некоторые горожане предположили, что осенью при подготовке гидротехнического сооружения к консервации были повреждены насосы, однако в центре управления регионом эту версию опровергли.

Как сообщалось ранее, фонтан на улице Московской не может работать полноценно: примерно пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух из-за того, что неисправны 22 из 128 насосов. Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го. Однако по прошествии времени стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.