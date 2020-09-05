Сетевое издание|18+|Суббота|5 сен 2020|22:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе после реконструкции открыли главный фонтан города

Печать

В субботу, 5 сентября, в Пензе открыли обновленный фонтан. Его запуск после реконструкции стал ключевым событием празднования 357-летия города.

На торжественном мероприятии собралось несколько тысяч пензенцев. Горожан поздравил губернатор.

«Это место притяжения для горожан разных возрастов. Его реконструкция стала масштабным событием для жизни областного центра, за ее ходом пристально наблюдали тысячи людей, которые с нетерпением ждали открытия объекта. Уверен, что теперь здесь «яблоку негде будет упасть», - подчеркнул Иван Белозерцев.

После окончания торжественной части началось выступление приглашенного гостя - группы Burito.

«Новый фонтан является комбинированным – центральная чаша с открытой водой, к которой примыкают две пешеходные площадки со струями. Объект оснащен видеопроектором, лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран и акустической системой», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Для подсветки струй используются более 300 светильников. Водные картины фонтана создаются 275 струями. Они работают в режимах: «бегущие волны», «поворотные струи», «мельница», «воздушные пушки», «веер», «пенные струи и столбы», «арки», «водный экран».

На обновленной фонтанной площади планируется проводить зрелищные и образовательные мероприятия.

Всего на реконструкцию Фонтанной площади планировали направить более 200 миллионов рублей. 100 миллионов собирался выделить крупный банк, еще 100 - областной бюджет. Часть средств добавил город.

На эти средства не только оборудовали новый фонтан, но и благоустроили территорию площади. Здесь были установлены новые скамейки и фонари, качели, детские спорткомплексы, а также скульптура кентавра. Последнюю положительно оценили не все пензенцы.

Автору - заслуженному художнику России Юрию Ткаченко - даже пришлось объясняться.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Красота! Умереть,не встать.

Гость||

Я не могу понять кого не спрошу все будут голосовать против губернатора, что происходит, почему?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего на реконструкцию Фонтанной площади планировали направить более 200 миллионов рублей. 100 миллионов собирался выделить крупный банк, еще 100 - областной бюджет. Часть средств добавил город.
Судя по сайту госзакупок, реконструкция площади обошлась под 200 млн. руб. только из городского бюджета - муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015 - 2021 годы".

Гость||

Гость писал(a):

Я не могу понять кого не спрошу все будут голосовать против губернатора, что происходит, почему?
А за кого будут, не спросили?

Гость||

Посоны смотрите как водичка брызжет, ни разу такого не видели

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте