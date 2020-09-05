В Пензе после реконструкции открыли главный фонтан города

05.09.2020 | 21:25

В субботу, 5 сентября, в Пензе открыли обновленный фонтан. Его запуск после реконструкции стал ключевым событием празднования 357-летия города.

На торжественном мероприятии собралось несколько тысяч пензенцев. Горожан поздравил губернатор.

«Это место притяжения для горожан разных возрастов. Его реконструкция стала масштабным событием для жизни областного центра, за ее ходом пристально наблюдали тысячи людей, которые с нетерпением ждали открытия объекта. Уверен, что теперь здесь «яблоку негде будет упасть», - подчеркнул Иван Белозерцев.

После окончания торжественной части началось выступление приглашенного гостя - группы Burito.

«Новый фонтан является комбинированным – центральная чаша с открытой водой, к которой примыкают две пешеходные площадки со струями. Объект оснащен видеопроектором, лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран и акустической системой», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Для подсветки струй используются более 300 светильников. Водные картины фонтана создаются 275 струями. Они работают в режимах: «бегущие волны», «поворотные струи», «мельница», «воздушные пушки», «веер», «пенные струи и столбы», «арки», «водный экран».

На обновленной фонтанной площади планируется проводить зрелищные и образовательные мероприятия.

Всего на реконструкцию Фонтанной площади планировали направить более 200 миллионов рублей. 100 миллионов собирался выделить крупный банк, еще 100 - областной бюджет. Часть средств добавил город.

На эти средства не только оборудовали новый фонтан, но и благоустроили территорию площади. Здесь были установлены новые скамейки и фонари, качели, детские спорткомплексы, а также скульптура кентавра. Последнюю положительно оценили не все пензенцы.

Автору - заслуженному художнику России Юрию Ткаченко - даже пришлось объясняться.