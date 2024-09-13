Минздрав убрал антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

13.09.2024 | 10:20

В пятницу, 13 сентября, в России вступил в силу приказ Минздрава, которым вносятся изменения в 508 стандартов медицинской помощи при различных болезнях и травмах взрослых и детей.

На смену старым регламентам пришли новые.

В качестве обоснования принятых мер в Минздраве отметили, что стандарты «содержат значительное число внутренних противоречий, не учитывают сформированную в настоящее время доказательную базу назначения и применения медицинских услуг и не могут использоваться для медико-экономического планирования».

«В частности, изменились рекомендации к лечению ОРВИ у взрослых. Главное нововведение - полная отмена антибиотиков широкого спектра действия (гентамицина, амоксициллина, азитромицина, цефоперазона и других), а также синтетических гормонов (гидрокортизона и преднизолона). Теперь лечить простуду положено только антивирусными препаратами, список которых расширен», - сообщает «Парламентская газета».

О том, что вирусы не убиваются антибиотиками, врачи знали и раньше, указал бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Назначая их, руководствовались целью избежать бактериальной пневмонии, поскольку она может развиться при снижении защитных сил организма.

По мнению Онищенко, это было оправданно для пожилых пациентов с ослабленным организмом, но стандарт действовал для всех.