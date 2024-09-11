Срезали, погрузили и уехали: с детской площадки исчезла карусель

11.09.2024 | 11:27

Жительницу Пензы возмутило исчезновение карусели с игровой площадки во дворе дома № 131 на улице Суворова. Свое недоумение она выразила на странице главы города Александра Басенко в соцсети «ВКонтакте». По словам пензячки, все произошло 7 сентября около 14:00.

«Демонтировали игровой элемент на детской площадке. В известность жителей МКД не поставили. На глазах детей срезали, погрузили и уехали. Кто ответит за это? Каждый год мы следили за детской площадкой, красили, ремонтировали за свой счет. Новый игровой элемент опять годами ждать?» - написала она.

Ответ дали в администрации Пензы. В нем говорится, что качели, карусель и горка во дворе дома находятся на балансе и в оперативном управлении администрации Железнодорожного района.

Для предотвращения несчастных случаев с детьми ежегодно проводится комиссионное обследование игровых элементов. В этом году обнаружилось, что карусель находится в аварийном состоянии из-за сильного истирания пола и сидений.

«На основании этого было принято решение о демонтаже данного игрового элемента», - пояснили чиновники.

Маленькие пензенцы действительно травмируются на детских площадках. Так, 6 сентября у дома № 5р на улице Антонова 10-летняя девочка залезла на горку, неудачно зацепилась за поручень, слетела вниз и повредила руку.

2 мая у дома № 30 на улице Луначарского 11-летняя девочка просунула руку в промежуток между металлическими деталями карусели, у которой отсутствовали ось и поручни, и повредила указательный палец.

Еще один несчастный случай произошел 14 июня в Заречном. 12-летний мальчик сломал руку в трех местах, прокатившись на карусели в городском парке. Он зацепился рукавом за выступающие болты крепления столешницы. Это стало возможным из-за отсутствия у аттракциона защиты болтовых соединений.

Состояние игровых элементов на детских площадках не раз вызывало нарекания горожан. Однако нередко вместо замены травматичных горок, качелей и каруселей на новые их просто демонтируют.