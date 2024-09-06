В Пензе 10-летняя девочка получила травму на детской площадке

06.09.2024 | 21:39

В Пензе вечером пятницы, 6 сентября, на детской площадке на улице Антонова случилось ЧП. 10-летняя девочка повредила руку, упав с горки во дворе дома № 5р.

По словам очевидцев, школьница залезла на самый верх конструкции, неудачно зацепилась за поручень и слетела вниз. С травмой ребенка увезли в больницу. Сейчас девочке оказывают медицинскую помощь.

По данному факту в СУ СКР по Пензенской области организована проверка.

«В рамках ее проведения будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также техническое состояние детской игровой конструкции. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее в Пензе 11-летняя школьница получила травму на сломанном аттракционе у дома № 30 на улице Луначарского. Она просунула руку в промежуток между металлическими деталями карусели, у которой отсутствовали ось и поручни.