В День знаний пензенцам обещают солнце и легкий ветер

В воскресенье, 1 сентября, погода порадует жителей Пензенской области. Таковы прогнозы специалистов Приволжского УГМС.
Ожидается небольшая облачность без осадков. В течение суток ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.
Ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, днем поднимется до +24...+29.
Синоптики также сообщили, что первые сентябрьские дни будут по-летнему солнечными и теплыми из-за продолжающегося господства обширного антициклона.
По народной примете, погода 1 сентября позволяет судить о грядущей осени.