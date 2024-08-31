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Общество

В День знаний пензенцам обещают солнце и легкий ветер

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В воскресенье, 1 сентября, погода порадует жителей Пензенской области. Таковы прогнозы специалистов Приволжского УГМС.

Ожидается небольшая облачность без осадков. В течение суток ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, днем поднимется до +24...+29.

Синоптики также сообщили, что первые сентябрьские дни будут по-летнему солнечными и теплыми из-за продолжающегося господства обширного антициклона.

По народной примете, погода 1 сентября позволяет судить о грядущей осени.

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