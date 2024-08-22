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Общество

Пензенцев ждут прохладная ночь и довольно жаркий день

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В пятницу, 23 августа, по данным Приволжского УГМС, в Пензенской области ожидается переменная облачность.

Осадков в течение суток не прогнозируется.

В ночь на пятницу будет не теплее +8...+13 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с, днем он сменит направление на юго-восточное и наберет силу - до 6-11 м/с.

Воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В народном календаре 23 августа Лаврентьев день. По погоде судили о том, какой будет осень. Если в полдень вода в реках и озерах тихая и спокойная, осень ожидали безветренной. Жара или сильные дожди предвещали то же самое на следующие 3 месяца.

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