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Общество

Выявлены три основные схемы обмана пенсионеров мошенниками

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ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС и несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров.

Предложение о перерасчете пенсии

Мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Предлагают оформить заявление по телефону, для чего нужно назвать личные данные. Затем они просят озвучить код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает доступ для входа в личный кабинет пенсионера на портале «Госуслуги» - мошенники смогут дистанционно войти, оформить кредиты на имя потенциальной жертвы или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.

Предложение скидки на ЖКУ

Мошенники звонят по телефону и рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам. Неизвестные просят подтвердить, что пользователь является пенсионером, и запрашивают персональные данные, а затем - код из СМС. Стандартно эту информацию можно будет использовать для хищений или получения кредитов.

Переоформление полиса ОМС

Неизвестные звонят от имени страховой компании и убеждают «срочно продлить полис». Они запугивают приостановкой оказания медицинской помощи и предлагают оформить якобы новый электронный полис здесь и сейчас. Затем жертву просят скачать приложение Минздрава, однако это вредоносная программа, которая откроет преступникам доступ к устройству. Как вариант, мошенники могут попросить поделиться СМС-кодом для входа на «Госуслуги».

Эксперты ВТБ отмечают смещение внимания мошенников на людей старшего возраста - специально для пенсионеров разрабатываются сценарии, которые касаются базовых, жизненно важных вопросов, таких как обеспечение безопасности. Среди последних негативных трендов в этом случае - манипулирование вопросами страхования, контроля пенсии и самым повседневным и важным вопросом для людей старшего возраста - оплатой коммунальных услуг, от которых напрямую зависит комфорт.

ВТБ предупреждает, что наиболее эффективной мерой борьбы с хищениями остается бдительность: задачей мошенников является получение персональных секретных данных, которые может знать только потенциальная жертва. Поэтому в первую очередь нельзя допускать общение с вероятными злоумышленниками. Фильтровать входящие звонки, в том числе через мессенджеры, можно с определителем номера - сервис показывает опасные номера с пометкой о мошенниках или спаме.

«В телефонной беседе или при переписке в интернете не забывайте, что мошенники могут переписываться от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций», - предупредили в пресс-службе банка.

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Источник — фото pixabay.com
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