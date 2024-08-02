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Общество

Пензячка с улицы Бутузова попросила обезопасить путь до школы

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Жительница Дальнего Арбекова считает путь от улицы Бутузова до школы № 79 (Ладожская, 142а), к которой относятся местные дети, небезопасным.

«Дорога без светофора и искусственных неровностей, крутой поворот, водители на скорости залетают», - такие недостатки пользовательница Юлия П. перечислила на странице ЦУР во «ВКонтакте».

Она попросила предпринять меры, чтобы снизить риск школьников в любой момент попасть под машину. На жалобу отреагировало городское управление ЖКХ.

«Искусственную неровность устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, а также на отдельных участках дорог на основе анализа причин аварийности. В связи с невыполнением указанных требований устройство искусственной неровности на улице Бутузова в настоящее время не планируется», - ответили женщине.

Светофор пока тоже не обещают.

«Мероприятия по установке светофорного объекта на рассматриваемом участке ул. Бутузова не включены в перечень на 2024 год. Возможность установки будет рассмотрена в 2025 году», - отметили в управлении.

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