Юрист: Пенсия может уменьшиться в размере

30.07.2024 | 08:34

В некоторых случаях размер пенсии может уменьшиться. Об этом РИА Новости рассказала заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«Как такового лишения части пенсии российское законодательство не предусматривает. Если размер пенсии стал меньше, это может быть либо прекращение права на определенную доплату, на увеличение размера пенсии, а также трудоустройство пенсионера (в 2024 году для работающих пенсионеров еще не предусмотрена индексация пенсии)», - пояснила она.

Например, пенсионер, имеющий иждивенцев, получал повышенную фиксированную выплату, а после их совершеннолетия или смерти надбавку сняли.

По словам эксперта, выплату могут приостановить, если пенсионер не получает ее в течение шести месяцев подряд. Также это может произойти в случае неявки человека, получающего пенсию по инвалидности, на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

Пенсию по потере кормильца перестанут выплачивать, если получатель достиг 18-летия и не представил документы, подтверждающие его обучение в образовательной организации по очной форме.

Для иностранца или лица без гражданства таким фактором является истечение срока действия документа, подтверждающего его право на постоянное проживание в России.

«При устранении обстоятельств возобновление выплаты пенсии производится в том же размере, в каком она выплачивалось на день приостановления», - уточнила Фатима Дзгоева.