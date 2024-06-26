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Общество

Родительский дом стал для злостного алиментщика ловушкой

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Судебные приставы напомнили 52-летнему уроженцу Сосновоборска о существовании дочери и отцовских обязанностях.

После развода по решению суда гражданин должен был выплачивать на содержание ребенка четверть своих доходов. Но он пренебрег своим родительским долгом и никаких денег не перечислял.

Судебный пристав посетил адрес, по которому зарегистрирован нерадивый отец, однако там его не оказалось. Выяснилось, что мужчина уехал в соседний регион, но иногда навещает в Сосновоборске престарелых родителей.

Когда неплательщик алиментов прибыл к родственникам в очередной раз, его уже ждали люди в форме. Сельчанина доставили в отделение судебных приставов, составили протокол и вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности.

«Именно это подвигло горе-отца погасить задолженность перед ребенком в полном объеме - более 500 тысяч рублей», - подытожили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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Источник — фото УФССП России по Пензенской области
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