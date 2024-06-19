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Общество

Пензенцев предупреждают об учениях по отражению атаки беспилотников

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В понедельник, 24 июня, на полигоне у села Константиновка Пензенского района пройдут специальные учения по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов с привлечением правоохранительных органов, сообщили в областном правительстве.

Планируется, что будут задействованы системы оповещения населения (прозвучат сирены).

Также произведут SMS-рассылку на телефоны граждан.

«Просим жителей Пензенской области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к происходящему, при необходимости оказывать содействие сотрудникам специальных служб», - отметили в правительстве.

Рядом с Пензенской областью неоднократно сбивали БПЛА. Так, в ночь на 31 мая силами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией соседней Тамбовской области.

17 апреля украинский БПЛА самолетного типа сбили над территорией Мордовии. В ночь на 11 апреля 3 аппарата пытались атаковать объекты в Тамбовской области, 2 - в Республике Мордовии.

В марте несколько БПЛА уничтожили над Энгельсом, а в январе - рядом с ним.

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