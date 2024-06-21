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Общество

Пензенцы просят продлить работу подвозящих маршруток до 22:00

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Новые подвозящие маршрутки, которые с 1 июля должны будут работать с 6:00 до 21:30, могли бы оставаться на линии чуть дольше - хотя бы до 22:00. Так считают некоторые горожане, предполагающие пользоваться этими микроавтобусами.

«А есть возможность сделать перевозки до 22:00 хотя бы? Потому как было заявлено о работе общественного транспорта с 6:00 до 23:00... После 21:00 будет проблема уехать, а это актуально», - написал пользователь Андрей Л. на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи во «ВКонтакте».

Представитель ведомства ответил, что подвозящие маршруты будут находиться на линии только до 21:30.

«Внесение изменений в расписание не планируется ввиду низкого пассажиропотока в вечернее время», - объяснили в минцифры.

К обсуждению подключился другой горожанин, Александр С., указавший, что пассажиров мало как раз потому, что «машины не ходят просто-напросто».

К числу подвозящих отнесены маршруты № 2а, 6, 10, 75 и 80. Первый будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной (сейчас он следует в Дальнее Арбеково), второй соединит Междуречье и Терновский мост (пока ездит до кардиоцентра), третий от улицы Карпинского (Новозападное кладбище) направится через остановки «По требованию» (улица Громова) и «Ул. 8 Марта» до «Рембыттехники» (сейчас на нем можно добраться до Перспективной), четвертый с улицы Водопьянова через улицы Лермонтова и Окружную проследует на улицу Мира, пятый поедет от вокзала до «Ул. Чкалова» через Пензу-III.

Стоимость проезда в этих маршрутках составит 10 рублей.

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