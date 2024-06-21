Пензенцам нужен подвозящий маршрут между Окружной и Западной

21.06.2024 | 13:45

По мнению пензенцев, подвозящих маршрутов в областном центре должно быть больше. Один из них мог бы курсировать между Окружной и Западной Поляной.

Изначально в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи объяснили, что такие маршруты вводятся в микрорайонах, где пассажирам приходится подолгу стоять на остановках: микроавтобусов на линии всего 1-3, интервалы движения критично большие.

«Почему тогда не сделать подвозящий маршрут с Кижеватова до Западной Поляны, Олимпийской аллеи или пединститута? Люди постоянно едут с Кижеватова и Окружной на Западную - в поликлинику, школы, институт. Уехать на Западную стало невозможно! Зато сделали никому не нужный короткий маршрут с Кижеватова до Южной, который дублирует 70-й автобус! Спрашивается, для чего?» - поинтересовалась пользовательница Елена Ш. на странице министерства во «ВКонтакте».

Представитель минцифры ответил женщине, что «через улицу Кижеватова и микрорайон Западная Поляна следуют различные маршруты общественного транспорта», а подвозящие вводятся там, где у жителей отсутствует альтернатива.

Как известно, по Окружной и Западной курсирует маршрутка № 33, работа которой много лет вызывает нарекания у пассажиров.

«Отмените 33-ю маршрутку совсем, чтоб люди ее не ждали. Либо нормализуйте ее движение. Хуже нее и не существует, наверное. Отвратительно», - высказалась пользовательница Jannik Kuznechik.

В минцифры рассказали, что муниципальный маршрут регулярных перевозок № 33 Арбековская Застава - Западная Поляна обслуживает индивидуальный предприниматель Кирсанкин А. М. по нерегулируемому тарифу, то есть без возмещения затрат из регионального бюджета.

«Сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проведен мониторинг работы маршрута № 33 на линии, в ходе которого выявлены факты несоблюдения установленного интервала движения. По выявленным фактам министерством выдано перевозчику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части соблюдения расписания движения, указанного в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы», - добавили в ведомстве.

К числу подвозящих отнесены маршруты № 2а, 6, 10, 75 и 80. Первый с 1 июля будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной (сейчас он следует в Дальнее Арбеково), второй соединит Междуречье и Терновский мост (пока ездит до кардиоцентра), третий от улицы Карпинского (Новозападное кладбище) направится через остановки «По требованию» (улица Громова) и «Ул. 8 Марта» до «Рембыттехники» (сейчас на нем можно добраться до Перспективной), четвертый с улицы Водопьянова через улицы Лермонтова и Окружную проследует на улицу Мира, пятый поедет от вокзала до «Ул. Чкалова» через Пензу-III.

Стоимость проезда в этих маршрутках составит 10 рублей.