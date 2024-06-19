10 рублей за проезд: названа дата запуска подвозящих маршрутов

19.06.2024 | 13:03

Все подвозящие маршруты общественного транспорта в Пензе начнут работу с 1 июля, если к этому времени состоятся аукционы и будут заключены контракты с перевозчиками.

Об этом в среду, 19 июня, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

«На регулирование и статус подвозящих переведены маршруты, где на линии ввиду низкого пассажиропотока и нерентабельности маршрута остались 1-3 машины, интервалы движения были критично большие», - объяснили в минцифры.

К примеру, поступало много жалоб на долгое ожидание общественного транспорта от жителей Кривозерья, Междуречья, Западной Поляны и Пензы-III.

На подвозящих маршрутах обещают предусмотреть оптимальный интервал движения. Их будут обслуживать новые микроавтобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.

Каждую маршрутку должны оснастить валидатором для приема оплаты с банковской карты. Стоимость проезда составит 10 рублей.

Ранее сообщалось, что планируют значительно урезать путь микроавтобусов № 2а, 6 и 10. Первый будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной (сейчас он следует в Дальнее Арбеково), второй соединит Междуречье и Терновский мост (пока ездит до кардиоцентра), третий от улицы Карпинского (Новозападное кладбище) направится через остановки «По требованию» (улица Громова) и «Ул. 8 Марта» до «Рембыттехники» (сейчас на нем можно обраться до Перспективной).