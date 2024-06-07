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Общество

На Измайлова и Ново-Казанской на сутки отключат воду

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Жители улиц Измайлова и Ново-Казанской на сутки останутся без воды. Из-за работ на сетях ее не будет с 8:00 13 июня до 8:00 14-го числа.

Отключение затронет несколько адресов:

- Измайлова, 71, 59а, 67, 75, 73, 79, 81, 83;

- Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22.

Также воды не будет в школе № 26 (Луговая, 1а), в детском саду № 57 (Ново-Казанская, 10Б) и в МАУ «Детское и лечебное питание» (Измайлова, 73), сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Отключение связано с переустройством сетей на новой развязке: нужно врезать участок в существующий водопровод.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - отметили ресурсники.

Жителей предупредили, что после завершения работ может потребоваться время на заполнение системы.

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