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Общество

Молодым пензенским педагогам хотят увеличить выплаты

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В Пензенской области планируется увеличить выплаты молодым специалистам в сфере педагогики, которые они получают в течение первых трех лет работы.

Соответствующий законопроект депутаты регионального парламента рассмотрят на ближайшей сессии.

В пояснительной записке говорится, что в Пензенской области с 2011-го для поддержки молодых педагогических работников предусмотрена ежегодная денежная выплата.

Учителя, мастера производственного обучения, преподаватели физического воспитания и основ безопасности жизнедеятельности, тренеры, воспитатели детских садов получают 35 000 рублей, а педагоги, занимающие прочие должности, - 24 000.

В 2011 году эти суммы соответствовали 211,5% средней заработной платы педагогических работников, которая составляла 16 549 рублей. Предлагается повысить их размер до 41 320 и 28 300 рублей.

На этот год в бюджете области на выплаты молодым специалистам предусмотрено 40 814 400 рублей. В случае принятия закона потребуется дополнительно 4 518 200 рублей.

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