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Общество

Глава Каменского района заплатил за оскорбление подчиненного

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Суд оштрафовал главу Каменского района Александра Помогайбо за унижение сотрудника. Подчиненный не стерпел, и по его жалобе прокуратура провела проверку. Инцидент произошел, когда Помогайбо находился в должности исполняющего обязанности руководителя муниципального образования.

Как рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, 5 июля 2023 года Помогайбо в телефонном разговоре высказал в адрес подчиненного «слова оскорбительного характера, выраженные в неприличной, противоречащей общественным нормам морали и нравственности форме, унизив его честь и достоинство».

Прокурор возбудил административное дело об оскорблении, совершенном лицом, которое замещает муниципальную должность.

В судебном заседании потерпевший, заместитель начальника организационного отдела администрации Каменского района Пензенской области, рассказал, что в тот день он ехал вместе со своим братом на машине и был за рулем. Ему позвонил Александр Помогайбо. Телефон на громкой связи лежал на панели автомобиля. Начальник спросил, почему в здании администрации отключены камеры и он не может со своего мобильного телефона просматривать видеонаблюдение.

Подчиненный ответил, что это незаконно, поскольку имеется запрет на видеонаблюдение удаленного доступа. Он отказался устанавливать удаленное видеонаблюдение на мобильные телефоны и сказал, что все должно быть по закону. После этого Александр Помогайбо «допустил в его адрес нецензурные высказывания оскорбительного характера, которые оскорбили и унизили его в присутствии его брата», говорится в материалах дела.

Александр Помогайбо утверждал, что никаких оскорбительных и нецензурных слов в адрес подчиненного он не произносил - это оговор. По его словам, он позвонил сотруднику и спросил, почему не работают видеокамеры. Тот ответил, что находится в отпуске и начальник не имеет права ему звонить.

Однако Каменский городской суд пришел к выводу, что вина Помогайбо полностью доказана.

Чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей. Это решение подтвердил и суд второй инстанции. В настоящее время штраф уплачен.

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