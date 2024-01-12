Наровчатцев возмутила уборка учениками объектов муниципалитета

12.01.2024 | 12:48

Законно ли привлекать школьников к уборке участков, расположенных за пределами школьных территорий, особенно во время подъема заболеваемости среди детей? Такую тему пользовательница Любовь Л. из Наровчата подняла на странице губернатора Пензенской области во «ВКонтакте».

«Это хорошо - помогать попавшим в беду, особенно когда касается детей, это наше будущее поколение, хвала и уважение, только в эпидемиологическую ситуацию, сильные морозы школьников заставляют чистить снег на объектах муниципалитета.

Администрация района и начальник отдела образования говорят, что это в целях воспитания. Согласно какому нормативному документу проводится, как говорят, воспитание? Не в стенах ли школы должно прививаться воспитание и трудолюбие?» - поинтересовалась женщина.

Представитель регионального правительства пояснил, что ученики наровчатской школы действительно привлекаются к благоустройству мемориала воинской славы и памятника Александру Куприну, но только с письменного согласия родителей. Если они против, то дети уборкой не занимаются.

Любовь попросила уточнить, на основании какого нормативного документа с законных представителей учеников вообще требуют согласие или несогласие по вопросу привлечения детей к уборке за пределами школьной территории.

«Школа (ученики и учителя) убирают не только памятники, но и скверы, и парки», - добавила женщина.

«В закон «Об образовании» от 4 августа 2023 года № 479-ФЗ внесены поправки, дополняющие понятие «воспитание», направленные на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. К принципам госполитики и правового регулирования отношений в сфере образования отнесено единство обучения и воспитания.

Школьников разрешено привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой, в соответствии с трудовым законодательством. Также обучающиеся должны поддерживать чистоту и порядок в школе», - говорится в ответе правительства.

Более конкретного ответа по состоянию на 12:45 12 января Любовь не получила.