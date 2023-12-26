В Пензе временно изменят маршруты нескольких троллейбусов

26.12.2023 | 10:41

Во вторник, 26 декабря, на улице Карпинского вышла из строя электроподстанция. Из-за того, что линия обесточена, троллейбусные маршруты изменятся.

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», несколько иначе будут ходить троллейбусы № 1 и 6.

Маршрут № 1 с проспекта Победы отправится по следующим улицам: Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Чехова, Кирова, Максима Горького, Володарского, Октябрьской, Суворова, Дзержинского, Коммунистической, Ленина - и далее по обычной схеме движения.

№ 6 с проспекта Победы поедет на улицу Коммунистическую, затем - Ворошилова, Суворова и далее по маршруту в обоих направлениях.

В целях организации транспортного обслуживания улицы Карпинского на троллейбусном маршруте № 8 задействуют новые машины с автономным ходом, добавили в ведомстве.

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ. Срок не указан.