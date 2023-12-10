Пензенцам посоветовали не есть мандарины с мясом

10.12.2023 | 14:03

Традиционный для новогоднего стол фрукт мандарин может навредить кишечнику. Он сочетается не со всеми продуктами.

Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Специалист напомнила, что мандарины - аллергенный продукт, поэтому их употребление лучше ограничить 4-5 штуками в день. Этот фрукт следует есть в утреннее и дневное время, до 15:00, а вечером он может спровоцировать изжогу и даже расстройство кишечника.

«Любые фрукты, а цитрусовые в особенности, рекомендуется употреблять как отдельный прием пищи, не смешивая с другими продуктами. Лучше не ранее 1,5-2 часов после завтрака или обеда», - отметила врач.

Мандарины плохо сочетаются с такими продуктами, как молоко (чревато повышенным газообразованием), животные белки (поскольку все мясные и рыбные блюда перевариваются дольше, чем фрукты).

«Совмещение мяса и мандаринов может способствовать запуску гнилостных процессов в кишечнике. Лучше не совмещать мандарины и алкогольные напитки. Алкоголь повышает проницаемость сосудистой стенки и может спровоцировать аллергические реакции», - пояснила Мещерякова.

Она посоветовала есть этот фрукт с кисломолочными продуктами (творогом, сметаной, сыром), некрахмалистыми овощами в салатах (в качестве украшения или для легкой фруктовой нотки) и с зеленью.

Мандарины противопоказаны людям с гастритом, панкреатитом и почечными заболеваниями.