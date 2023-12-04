В Никольске не могут избавиться от отходов стекольного производства

04.12.2023 | 10:09

Участок размещения отходов стекольного производства в Никольске, включенный в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, в ближайшее время не исчезнет.

Распоряжением председателя правительства Пензенской области Николая Симонова от 29 ноября продлен срок разработки проектной документации на ликвидацию участка, в том числе несанкционированной свалки (примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от села Зеленодольского).

В феврале 2023 года проводился электронный аукцион на разработку ПСД. На тот момент объем накопленных отходов составлял 140 550 кубометров.

Победу одержал подрядчик, предложивший выполнить заказ за 14 млн 925 тысяч рублей. Средства выделялись из регионального бюджета. Документацию следовало подготовить до 30 ноября 2023-го.

Однако в конце года в условия госконтракта внесли изменения «в связи с возникшими обстоятельствами, не зависящими от исполнителя, связанными с проведением дополнительных работ по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны».

Новый срок - до 1 марта 2024-го.