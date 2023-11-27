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Общество

В Пензе переместили бюст терапевта Григория Захарьина

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Бюст Григория Захарьина, имя которого носит клиническая больница № 6, сменил месторасположение. О перепланировке на территории медицинского учреждения пресс-служба регионального минздрава сообщила в понедельник, 27 ноября.

«Теперь врач встречает посетителей больницы на центральной аллее, которая пролегает от остановки общественного транспорта до крыльца центрального входа в стационар», - уточнили в ведомстве.

В Пензе переместили бюст терапевта Григория Захарьина

Бюст выдающегося русского терапевта, уроженца Пензенской области был установлен в 1988 году. Тогда в состав 6-й горбольницы входили стационар и поликлиника, поэтому памятное сооружение разместили посередине.

«В 2017 году все поликлиники в городе стали одним юридическим лицом, соответственно поликлиника № 14 отсоединилась от стационара, а территория непосредственно нашего лечебного учреждения несколько уменьшилась. Бюст великого терапевта оказался в стороне», - пояснил главный врач больницы Андрей Кибиткин.

Идея перенести памятник появилась давно, но реализовать ее удалось только сейчас. В дальнейшем территорию вокруг памятника планируют благоустроить.

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Источник — фото областного минздрава
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