В Пензе вновь ожидают большого снегопада

24.11.2023 | 08:54

В Пензе коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с тем, что с 10:00 до 18:00 ожидается усиление снегопада.

Об этом сообщил глава города Александр Басенко. По его словам, коммунальщики должны обратить особое внимание на расчистку подходов к детским садам, школам, больницам.

Кроме того, городские дороги должны заблаговременно посыпать антигололедными материалами. В первую очередь это подъемы, спуски, мосты, путепроводы.

«Будьте осторожнее и внимательнее. По возможности откажитесь от дальних поездок, в городе пользуйтесь общественным транспортом, чтобы спецтехника смогла быстрее справиться с уборкой снега», - призвал горожан Александр Басенко.

Первый большой снегопад прошел в Пензе в понедельник, 20 ноября. На дорогах образовались гигантские пробки и случилось множество мелких ДТП. Многие горожане не могли дождаться общественный транспорт, трассу М-5 перекрыли. Последствия непогоды коммунальные и дорожные службы устраняли несколько дней.

Ранее в МЧС предупредили: в пятницу, 24-го числа, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы южного ветра, который принесет потепление, будут достигать 18 м/с, а на дорогах ожидается гололедица.