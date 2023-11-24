Сетевое издание|18+|Пятница|24 ноя 2023|12:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе вновь ожидают большого снегопада

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с тем, что с 10:00 до 18:00 ожидается усиление снегопада.

Об этом сообщил глава города Александр Басенко. По его словам, коммунальщики должны обратить особое внимание на расчистку подходов к детским садам, школам, больницам.

Кроме того, городские дороги должны заблаговременно посыпать антигололедными материалами. В первую очередь это подъемы, спуски, мосты, путепроводы.

«Будьте осторожнее и внимательнее. По возможности откажитесь от дальних поездок, в городе пользуйтесь общественным транспортом, чтобы спецтехника смогла быстрее справиться с уборкой снега», - призвал горожан Александр Басенко.

Первый большой снегопад прошел в Пензе в понедельник, 20 ноября. На дорогах образовались гигантские пробки и случилось множество мелких ДТП. Многие горожане не могли дождаться общественный транспорт, трассу М-5 перекрыли. Последствия непогоды коммунальные и дорожные службы устраняли несколько дней.

Ранее в МЧС предупредили: в пятницу, 24-го числа, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы южного ветра, который принесет потепление, будут достигать 18 м/с, а на дорогах ожидается гололедица.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте